В Бишкеке 46 детей гуляли ночью без присмотра. Их задержали

Сотрудники бишкекской милиции провели профилактические мероприятия среди несовершеннолетних. Рейд проходил в ночное время с 21 по 23 июля на территории Ленинского района Бишкека. Всего на улицах столицы задержали 46 подростков. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

«В результате принятых мер выявлены подростки без сопровождения родителей и лиц их заменяющих — 46 несовершеннолетних, из них 15 доставлены в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Остальные в целости и сохранности были переданы родителям», — проинформировали редакцию.

Отмечается, что большинство нарушителей задержаны возле Кыргызской национальной филармонии. С родителями, как и с подростками, проведены профилактические беседы.