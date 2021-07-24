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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сотрудница мэрии Бишкека вымогала взятку в $9 тысяч. Она водворена в ИВС

Сотрудница мэрии задержана за вымогательство $9 тысяч. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. Уточняется, что задержание произошло в момент возврата части вымогаемой суммы.

«Установлено, что задержанный получил от владельца кафе взятку в сумме $9 тысяч за внесение изменений в проект реконструкции улицы Туголбай Ата (Линейная), предусматривающих сохранение коммерческого объекта, расположенного вдоль ремонтируемой за счет китайского гранта дороги», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что в официальном сообщении ГКНБ указывает вымогателя как мужчину. Однако из собственных источников редакции стало известно, что речь идет о женщине — ей 26 лет, она работала бухгалтером управления земельных ресурсов мэрии Бишкека. Она водворена в ИВС СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201987/
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