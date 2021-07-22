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Происшествия

Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях

Участники конфликта, закончившегося стрельбой в торговом центре «Бета Сторес 2» в Бишкеке, расходятся в своих показаниях. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД Бишкека.

Так, по версии гражданина Кыргызстана с инициалами И.Н. (в милиции не стали раскрывать личности участников инцидента), гражданин Турции выстрелил ему в грудь из травматического пистолета в результате словесной перепалки.

Обвиняемый кыргызстанцем в нападении, впрочем, озвучивает иную версию произошедшего.

«С его слов, 21 июля в 11:30 гражданин И.Н. попросил его об очередной встрече в торговом центре, но перед этим по телефону предупредил о якобы готовящемся нападении на гражданина Турции. При встрече гражданин И.Н. показал пистолет, который был завернут в кусок материала и предложил ему для самообороны, но Ч.А. испугавшись выбежал из помещения, после чего раздался выстрел, Ч.А., подумав, что стреляют в него, скрылся с места встречи», — сообщили в УВД.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 266 (хулиганство) УК КР.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты: травматический пистолет модели «МР79 9 ТМ» и одна гильза к нему. Расследование продолжается.

Напомним, о произошедшем накануне стало известно лишь сегодня. Редакции из собственных источников стало известно, что фигурирующий в происшествии гражданин Турции — друг похищенного в Бишкеке директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды и по совместительству бывший главный бухгалтер «Сапата».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201824/
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