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За вымогательство $1 тысячи задержан замначальника Сокулукского РОВД

За вымогательство взятки в размере $1 тысячи задержан заместитель начальника Сокулукского РОВД и два его подельника. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Установлено, что заместитель начальника ОВД Сокулукского района по досудебному производству полковник милиции А.А.К. в сговоре со следователем капитаном милиции И.А.А. и участковым уполномоченным старшим лейтенантом милиции А.А.М. вымогали денежные средства за положительное прекращение досудебного производства. Замначальника ОВД и участковый задержаны с поличным и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операция по задержанию милиционеров проводилась совместно со Службой внутренних расследований МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201806/
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22 июля, четверг
15:45
За вымогательство $1 тысячи задержан замначальника Сокулукского РОВД За вымогательство $1 тысячи задержан замначальника Соку...
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