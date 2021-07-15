Силой отобрал телефон. В Бишкеке задержали 20-летнего грабителя

В столице парень отобрал у бишкекчанина телефон стоимостью более 40 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 11 июня с заявлением обратился гражданин К.Д. Он рассказал, что в тот день примерно в пять утра на пересечении улиц Рыскулова и Турусбекова неизвестный парень, применив открыто физическую силу, завладел его мобильным телефоном Samsung Galaxy Note 8 стоимостью 44 тысячи 500 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР.

В качестве подозреваемого задержан 20-летний С.Т. и водворен в ИВС. Ленинским районным судом в отношении задержанного избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц.

Фото УВД Ленинского района. Подозреваемый

В настоящее время проводятся дополнительные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанного лица к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.