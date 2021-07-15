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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 40-летний Чингиз Алиев

В Бишкеке разыскивается 40-летний Чингиз Алиев. Мужчина 8 июля вышел из дома в микрорайоне «Кок-Жар» и пропал без вести. Об этом 24.kg сообщили в Совете общественной безопасности Кыргызстана.

Совета общественной безопасности КР
Фото Совета общественной безопасности КР. Разыскиваемый

«Приметы разыскиваемого: рост 167-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет по сезону: футболка зеленого цвета, шорты синего цвета в вертикальную полоску, спортивная обувь синего цвета. Особые приметы: татуировка в виде крыла на левой руке», — сказали волонтеры.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, просят обращаться по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201158/
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