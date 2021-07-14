Иностранец пытался организовать подрывную акцию в Кыргызстане

Член МТО пытался организовать подрывную акцию в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе контртеррористических мероприятий нейтрализована деятельность гражданина одной из стран М.А., планировавшего организацию подрывных акций.

Установлено, что он, являясь активным членом международной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», прибыл в Кыргызстан из зоны вооруженного конфликта и занимался вербовкой единомышленников.

ГКНБ продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма на территории страны.