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Иностранец пытался организовать подрывную акцию в Кыргызстане

Член МТО пытался организовать подрывную акцию в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в ходе контртеррористических мероприятий нейтрализована деятельность гражданина одной из стран М.А., планировавшего организацию подрывных акций.

Установлено, что он, являясь активным членом международной террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад», прибыл в Кыргызстан из зоны вооруженного конфликта и занимался вербовкой единомышленников.

ГКНБ продолжаются мероприятия по выявлению и пресечению деятельности членов и сторонников международного терроризма на территории страны.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201066/
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