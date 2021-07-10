В ошском филиале ГП «Унаа» выявлена коррупционная схема. Начато расследование

Выявлена коррупционная схема в ошском филиале государственного предприятия «Унаа». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, в ходе прокурорской проверки установлено, что сотрудники филиала ГП «Унаа» с целью получения выгоды для себя или других лиц, внося ложные сведения в официальные документы, незаконно зарегистрировали праворульную автомашину марки «Тойота Альфард», принадлежащую гражданину Р.Т.,и выдали свидетельство о регистрации автотранспортного средства и государственный номер.

«Продолжая свою преступную деятельность, сотрудники госпредприятия зарегистрировали в нарушение закона 16 подобных автомашин, причинив государству ущерб в размере 14 миллинов 340 тысяч сомов», — проинформировали в надзорном органе.

Прокуратурой Оша факт зарегистрирован по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Служебный подлог» УК КР. Начато досудебное производство.