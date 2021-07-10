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Происшествия

Самоубийство в VIP-городке «Ала-Арча-1». Стали известны подробности

По факту самоубийства сына основателя стройкомпании начато расследование. Об этом 24.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, 10 июля в 2.31 поступила информация о том, что в селе Орто-Сай в VIP-городке «Ала-Арча-1» парень покончил жизнь самоубийством.

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Сын основателя компании «Альфа» покончил жизнь самоубийством

Прибывшая на место следственно-оперативная служба факт суицида подтвердила. Погибшим оказался Д.А.Р., 2003 года рождения. Уточняется, что парень выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия «Сайга». Следов насилия на теле не обнаружено. Тело отправлено в морг.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 136 «Доведение до самоубийства» УК КР.

По словам очевидцев, погибший является сыном одного из основателей ОсОО «СК Альфа капитал». Оно образовано в 2013 году. Согласно данным Минюста, учредителями числятся Айдай Султанбаева, Лилия Молтаева (она же и руководит компанией) и Эсен Ачекеев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200574/
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