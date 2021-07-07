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Происшествия

На Иссык-Куле задержан мужчина. Ходил по пансионату с пистолетом

В одном из пансионатов Иссык-Кульской области, расположенном в селе Бает, сотрудники милиции задержали 49-летнего вооруженного отдыхающего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

«4 июля оперативникам поступила информация о том, что в одном из пансионатов мужчина в возрасте 45-50 лет носит с собой незаконное огнестрельное оружие. Личность подозреваемого была установлена. Им оказался 49-летний житель села Лебединовка Чуйской области Л.Х., у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят пистолет «Тульский Токарев» с шестью патронами», — сообщили в милиции.

Сообщается также, что в доме по месту жительства подозреваемого был проведен обыск. Обнаружен и изъят еще один пистолет и 10 патронов к нему.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200145/
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