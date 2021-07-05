За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 137 нарушений Правил дорожного движения

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 137 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 66 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передвигались на машинах с тонировкой — 14, остановили без водительских удостоверений — 72 человека, два автохулиганства, по «Безопасному городу» — 27, иных нарушений — 4 тысячи 956.

На штрафстоянку поставили 426 машин.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.