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Происшествия

Бывшего замглавы Сокулукского айыльного аймака подозревают в служебном подлоге

В Московском районе выявили факт служебного подлога. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в нем подозревают бывшего заместителя главы Сокулукского айыльного аймака М.М. Сейчас она является заместителем главы Московской районной государственной администрации.

Установлено, что М.М. выдала подложную справку гражданину Р.А. для получения кредита в значительном размере в одном из кредитных учреждений.

Однако справку она зарегистрировала на имя другого человека — А.Д., где были отражены фальшивые данные о наличии у Р.А. 770 голов свиней, 100 голов коров, 22 голов быков, 200 голов мелкого рогатого скота.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 329 «Служебный подлог» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199547/
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