ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии

В Кыргызстане выявлена налаженная схема ввоза контрабандных автомашин из Абхазии. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
По его данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» выявили налаженную схему ввоза контрабандных авто из Абхазии по поддельным армянским регистрационным документам. Сотрудники Пограничной службы ГКНБ задержали кыргызстанца, который перевозил восемь машин на трале.
В ходе осмотра автотрала на одни и те же автомашины обнаружили:
- восемь комплектов государственных номерных знаков Абхазии;
- восемь свидетельств о регистрации абхазских транспортных средств;
- десять поддельных комплектов номерных знаков Армении;
- десять армянских поддельных свидетельств о регистрации авто;
- один поддельный комплект номерного знака Пограничной службы ГКНБ.
Автотрал опечатали и поставили на штрафстоянку. Отмечается, что эксплуатация ввезенных из Абхазии машин без таможенного оформления незаконна. Для начала нужно заполнить временную таможенную декларацию, которая выдается на один год.