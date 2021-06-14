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Происшествия

ГКНБ выявил налаженную схему ввоза контрабандных автомашин из Абхазии

В Кыргызстане выявлена налаженная схема ввоза контрабандных автомашин из Абхазии. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар» выявили налаженную схему ввоза контрабандных авто из Абхазии по поддельным армянским регистрационным документам. Сотрудники Пограничной службы ГКНБ задержали кыргызстанца, который перевозил восемь машин на трале.

В ходе осмотра автотрала на одни и те же автомашины обнаружили:

  • восемь комплектов государственных номерных знаков Абхазии;
  • восемь свидетельств о регистрации абхазских транспортных средств;
  • десять поддельных комплектов номерных знаков Армении;
  • десять армянских поддельных свидетельств о регистрации авто;
  • один поддельный комплект номерного знака Пограничной службы ГКНБ.

Автотрал опечатали и поставили на штрафстоянку. Отмечается, что эксплуатация ввезенных из Абхазии машин без таможенного оформления незаконна. Для начала нужно заполнить временную таможенную декларацию, которая выдается на один год.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197614/
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