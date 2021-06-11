В Бишкеке почти месяц разыскивают 14-летнюю Аяну Тойбаеву

В Бишкеке разыскивается 14-летняя Аяна Тойбаева. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района столицы.

Уточняется, что ранее с заявлением в милицию обратилась гражданка Т.Б. с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери, которая 17 мая примерно в 10.30 вышла из дома по улице Огонбаева и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост примерно 145-150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черного цвета.

Была одета: куртка черного цвета, спортивные штаны серого цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Аяны Тойбаевой, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0553102387, 0703222622, 0702498888, 0772847336, 0557119410, 0709332463 и 102.