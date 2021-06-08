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Происшествия

У жителя Токмака из дома украли охотничий карабин и 200 патронов к нему

В Токмаке сотрудники милиции задержали трех воров, которые похитили из дома местного жителя карабин Вепрь-КМ (гражданская версия автомата Калашникова) и 200 патронов к нему. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«Кража произошла, когда хозяина не было дома. Злоумышленники проникли в дом через окно. Оружие хранилось в сейфе. Преступники вскрыли его, украли карабин и патроны», — уточнили в ГУВД.

Сообщается, что подозреваемых удалось найти и задержать. Двое из них оказались ранее судимыми. Троица подозревается в причастности к восьми аналогичным фактам. Задержанные водворены в ИВС. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196848/
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