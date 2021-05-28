Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 38-летний Медер Мамбетов

Милицией разыскивается 38-летний Медер Мамбетов. Бишкекчанин 12 мая в 15.00 вышел из дома, расположенного на пересечении улиц Токтогула и Кулиева, и исчез. Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.
По информации его друзей, которые обратились за помощью к правоохранителям, мужчина собирался уехать в Ош, но до южной столицы Кыргызстана так и не добрался.
«Приметы разыскиваемого: рост 180-
Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0312352947, 0707557887 и 102.