Внимание, розыск! В Бишкеке без вести пропал 38-летний Медер Мамбетов

Милицией разыскивается 38-летний Медер Мамбетов. Бишкекчанин 12 мая в 15.00 вышел из дома, расположенного на пересечении улиц Токтогула и Кулиева, и исчез. Об этом сообщает УВД Ленинского района Бишкека.

По информации его друзей, которые обратились за помощью к правоохранителям, мужчина собирался уехать в Ош, но до южной столицы Кыргызстана так и не добрался.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. 38-летний Медер Мамбетов

«Приметы разыскиваемого: рост 180- 183 сантиметра , худощавого телосложения, глаза черные, лицо овальное, волосы черные. Был одет в бежевый спортивный костюм, синюю кепку. Особые приметы: на правой руке изогнутый средний палец», — говорится в сообщении.

Тех, кто что-либо знает о разыскиваемом, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352605, 0312444457, 0312352632, 0312352947, 0707557887 и 102.