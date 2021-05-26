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Происшествия

С девяти девочек силой снял серьги грабитель в Джалал-Абадской области

Серьги с девяти девочек снял грабитель в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, в милицию обратился 31-летний житель города Кочкор-Аты. Он рассказал, что 19 мая примерно в 13.00 сняли с его 11-летней дочери золотые серьги стоимостью 12 тысяч сомов, когда та возвращалась со школы.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 201 «Грабеж» УК КР. Начато досудебное производство.

В качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый житель Базар-Коргонского района М.У., 1981 года рождения.

В ходе расследования установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям. Выяснилось, что М.У. также силой снял серьги с четырех девочек в Ноокенском, двоих в Сузакском и двоих в Узгенском районе.

Задержанный водворен в ИВС. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195312/
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