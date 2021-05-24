В отношении Мелиса Аспекова возбудили еще одно уголовное дело

В отношении активиста Мелиса Аспекова возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что в ГКНБ поступило заявление от гражданки Б.Л. Она указала, что Аспеков взял у нее $15 тысяч, обещая положительно решить вопрос об освобождении ее родственника из мест лишения свободы.

«В ходе следствия поступило обращение от дочери Б.Л., у которой Мелис Аспеков аналогичным образом забрал квартиру под предлогом того, что решит вопрос освобождения ее мужа из тюрьмы», — сказали в ведомстве.

ГКНБ просит всех пострадавших от неправомерных действий Мелиса Аспекова обратиться в общественную приемную по адресу: проспект Жибек Жолу, 322 или в дежурную службу по телефону 0312660475. Анонимность гарантируется.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. По его словам, Садыр Жапаров перед внеочередными президентскими выборами получил $10 миллионов от Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.