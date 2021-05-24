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Происшествия

Угрозами отобрали телефон и деньги. Подозреваемых в разбое задержали

В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

УПСМ
Фото УПСМ. Один из подозреваемых

По ее данным, 20 мая примерно в 5.00 в милицию поступил вызов о том, что возле стадиона «Спартак» неизвестные, угрожая ножом, украли мобильный телефон и деньги (250 сомов) у 30-летнего горожанина.

Правоохранители задержали 18-летнего и 20-летнего подозреваемых, их доставили в УВД Первомайского района столицы.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194981/
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