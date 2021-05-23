В Китае из-за непогоды во время ультрамарафона погиб 21 человек

Во время ультрамарафона в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Трагедия во время горного забега на дистанцию 100 километров произошла вчера из-за экстремально плохой погоды.

Еще восемь из 172 участников сверхмарафона были доставлены в больницы.

Ультрамарафон начался при облачной погоде. Около полудня по местному времени, когда участники находились на отрезке с 20-го по 31-й километр дистанции, произошло внезапное ухудшение погоды, начались порывы шквального ветра, град и ледяной дождь, за короткое время резко упала температура воздуха. Забег был прерван.

В результате широкомасштабной спасательной операции, в которой участвовали более 700 сотрудников спасательных служб, был эвакуирован 151 участник. Власти провинции создали специальную комиссию по расследованию инцидента. По данным местных СМИ, среди погибших — 31-летний спортсмен Лян Цзин, неоднократный победитель ультрамарафонов и обладатель двух национальных рекордов.