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Происшествия

Диспетчер перепутал. В МЧС объяснили, как живой мужчина оказался мертвым

В пресс-службе МЧС 24.kg объяснили инцидент с мужчиной, который, по их версии, был мертвым, а по сводке УВД Ленинского района оказался живым.

Отметим, что днем ранее в министерстве сообщили об обнаружении в одной из бишкекских квартир по улице Айни мертвого 40-летнего мужчины.

«19 мая примерно в 19.50 спасатели прибыли по вызову в один из домов на улице Айни, чтобы открыть запертую дверь квартиры. Но по прибытии на место оказалось, что дверь уже отворена. Внутри квартиры обнаружили труп мужчины, примерный возраст 40 лет. Тело передано сотрудникам милиции», — говорилось в сообщении.

Однако, сегодня в УВД Ленинского района столицы журналистам сообщили совершенно иную информацию. Упомянутый в сводке МЧС мужчина оказался живым.

«Выехавшая на место следственно-оперативная группа УВД Ленинского района обнаружила гражданина живым. Были опрошены соседи и вызвана скорая помощь для оказания ему первой медицинской помощи», — проинформировали в милиции.

По словам руководителя пресс-службы МЧС Назик Атамбековой, в министерстве по факту случившегося ведется служебное расследование.

«Расследование ведется в отношении диспетчера, который в тот день передавал информацию в центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Он, возможно, допустил ошибку. Напутал», — сообщила она.

О результатах проверки в министерстве пообещали сообщить по ее окончании.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194871/
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