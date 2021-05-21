Анвар Сартаев обратился к омбудсмену по ситуации во Внутренних войсках МВД

Советник омбудсмена и военный правозащитник Анвар Сартаев обратился к Токону Мамытову с просьбой обратить внимание на ситуацию, о которой открыто рассказала ефрейтор Внутренних войск МВД Наталья Силина.

«Я попросил взять под контроль обращение ефрейтора и ее судьбу. Провести мониторинг исполнения своих полномочий госорганами и по итогу выступить с докладом о социальном обеспечении и правовой защите военнослужащих», — сообщил 24.kg Анвар Сартаев.

Фото 24.kg. Обращение Анвара Сартаева

Напомним, ранее в редакцию с просьбой о помощи обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Она рассказала о реальном положении дел в спецподразделении.

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По ее словам, военнослужащие не обеспечены даже минимальным обмундированием. Все, что выдает им государство, — это каски, остальное контрактники вынуждены покупать сами.

Наталья Силина также пожаловалась на нечеловеческие условия службы, кадровую чехарду и моральное давление, с которым сталкиваются те, кто осмеливается бороться с устоявшейся системой. Эти и другие факты нарушений, по ее словам, вынудили ее подать заявление в Военную прокуратуру и открыто выступить в СМИ.