В Кыргызстан из Узбекистана пытались незаконно провезти снюс на 600 тысяч сомов

Сотрудники таможни совместно с пограничниками задержали груз снюса, который незаконно пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«На пограничном участке «Мамай» был задержан гражданин Кыргызстана, перевозивший на машине товар — 20 коробок «никотиновых подушечек» (2 тысячи 400 штук). Табачный продукт был ввезен из Узбекистана без каких-либо товаросопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Стоимость товара оценивается в 600 тысяч сомов, а предварительная сумма причитающихся таможенных платежей — 206 тысяч 400 сомов.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации Единого реестра преступлений и проступков, проводится досудебное производство.