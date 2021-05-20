12:35
USD 83.98
EUR 102.60
RUB 1.14
Происшествия

В Аксыйском районе МЧС продолжает восстанавливать размытые паводком мосты

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия паводка, который 11 мая разрушил два автодорожных моста. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«11 мая примерно в 22.30 из-за проливного дождя поднялся уровень воды в реке Кожо-Ата, вследствие чего размыт мост на 17-м километре автодороги Кара-Жыгач — Сары-Челек. Также размыт мост в селе Жол-Сай», — напомнили в МЧС.

Для укрепления берегов рек использовали спецтехнику. Всего завезли 438 кубических метров камня и 50 кубических метров гравия.

Отмечается, что из-за стихийного бедствия в Сузакской и Базар-Коргонской сельских управах объявили режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194614/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
В Таш-Кумыре 41-летний мужчина утонул в пруду
В Ленинском районе обнаружили труп мужчины
В Московском районе на рыбалке умер 66-летний мужчина
В Сузакском районе шестилетний мальчик утонул в реке
В Узгенском районе машина упала в реку. Погибли двое мужчин
В Ошской области машина упала в реку. Погибли два человека
В Баткенской области подросток сорвался со скалы
Пожар в отеле Бишкека. Огонь локализован
Пожароопасный период. В МЧС рассказали, как минимизировать риски
В результате аварии в Тюпском районе погибли две женщины
Популярные новости
В&nbsp;Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана
Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста Сын Исы Омуркулова опять стал участником ДТП: сбил велосипедиста
В&nbsp;Баткене кыргызстанцев задержали и&nbsp;забрали в&nbsp;Ворух. После переговоров отпустили В Баткене кыргызстанцев задержали и забрали в Ворух. После переговоров отпустили
На&nbsp;границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты На границе опять неспокойно. Освобожденные Таджикистаном кыргызстанцы избиты
Бизнес
Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека Объезжай пробки, паркуйся легко! Как выбрать электросамокат для Бишкека
Вредные привычки: как выиграть бой с&nbsp;собственной тенью? Вредные привычки: как выиграть бой с собственной тенью?
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом КНР в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом КНР в Кыргызстане
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; объявляет акцию на&nbsp;подключение к&nbsp;природному газу «Газпром Кыргызстан» объявляет акцию на подключение к природному газу
20 мая, четверг
12:32
Тенгиз Болтурук отказался ответить, какая у него зарплата в компании «Кумтор» Тенгиз Болтурук отказался ответить, какая у него зарпла...
12:28
Кыргызстан vs Centerra: имена юристов, защищающих страну, не разглашаются
12:24
Поправки в Водный кодекс, принятые парламентом, прокомментировал Акылбек Жапаров
12:13
Зампредседателя кабмина Азамата Дыйканбаева задержали за вымогательство взятки
12:04
В Баткенской области ищут пропавшего мужчину. Его вещи нашли на берегу реки