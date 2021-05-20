В Аксыйском районе МЧС продолжает восстанавливать размытые паводком мосты

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия паводка, который 11 мая разрушил два автодорожных моста. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«11 мая примерно в 22.30 из-за проливного дождя поднялся уровень воды в реке Кожо-Ата, вследствие чего размыт мост на
Для укрепления берегов рек использовали спецтехнику. Всего завезли 438 кубических метров камня и 50 кубических метров гравия.
Отмечается, что из-за стихийного бедствия в Сузакской и Базар-Коргонской сельских управах объявили режим чрезвычайной ситуации.