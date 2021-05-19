Мальчик выпрыгнул из окна школы. Отец считает, что его довели до попытки суицида

В Узгенском районе ученик 10-го класса выпрыгнул из окна второго этажа школы. Отец ребенка написал заявление в милицию. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

По информации милиции, отец подростка утверждает, что сына довели до попытки совершения суицида.

«Отец мальчика написал, что его сын не стал бы делать такого. Возможно, это была попытка самоубийства на почве плохого отношения к нему в школе. Милиция проводит досудебное производство, ведется следствие», — рассказали в УВД.

Напомним, в селе Мырза-Аке Узгенского района Ошской области ученик 10-го класса Ж.Б. выпрыгнул из окна второго этажа средней школы имени Мамата Нурбаева. Инцидент произошел до начала уроков, когда не все ученики пришли в класс. В результате он получил перелом руки и вывих ноги. Шестнадцатилетний ученик госпитализирован в районную больницу.