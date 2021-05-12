В Караколе девушка на машине сбила местного жителя и скрылась. Ее задержали

В Караколе задержали 18-летнюю девушку, которая на автомобиле сбила местного жителя и скрылась. Об этом сообщили в ГУОБДД Иссык-Кульской области.

По его данным, авария произошла 10 мая примерно в 16.00 на пересечении улиц Токтогула и Ленина. Пострадавший с полученными травмами обратился за медицинской помощью в Иссык-Кульскую областную объединенную больницу. Ему назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники милиции установили автомобиль Toyota Windom и задержали 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем.