21:51
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Происшествия

В Караколе девушка на машине сбила местного жителя и скрылась. Ее задержали

В Караколе задержали 18-летнюю девушку, которая на автомобиле сбила местного жителя и скрылась. Об этом сообщили в ГУОБДД Иссык-Кульской области.

По его данным, авария произошла 10 мая примерно в 16.00 на пересечении улиц Токтогула и Ленина. Пострадавший с полученными травмами обратился за медицинской помощью в Иссык-Кульскую областную объединенную больницу. Ему назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сотрудники милиции установили автомобиль Toyota Windom и задержали 18-летнюю девушку, находившуюся за рулем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193777/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
В результате аварии в Тюпском районе погибли две женщины
В Тюпском районе BMW врезался в дерево. Погиб один человек
В Узгенском районе задержали водителя Honda, сбившего пешехода
В ДТП погиб азербайджанский и кыргызстанский певец Аслан Гусейнов
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись два буса. Два человека погибли
Авария с участием трех машин произошла в Бишкеке
В городе Ош водитель сбил пятилетнюю девочку и скрылся
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
В Токтогульском районе в аварии пострадали пять человек
В городе Ош водитель Honda сбил двух девочек и скрылся. Его машину нашли
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Ситуация на&nbsp;границе. На&nbsp;территории&nbsp;КР замечен генерал-майор Таджикистана Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
На&nbsp;Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
21:45
Бишкекчанин пожаловался на состояние тротуара возле здания ЦИК Бишкекчанин пожаловался на состояние тротуара возле зда...
21:33
Бишкекская ТИК признала итоги выборов депутатов БГК недействительными
21:22
В Караколе девушка на машине сбила местного жителя и скрылась. Ее задержали
21:17
Итоги выборов. Голоса, отданные за «Ак Бату», ТИК признала недействительными
21:01
Взрывы в Кабуле и Логаре. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе Афганистана