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Происшествия

С января в авариях в Бишкеке пострадали семь велосипедистов

В Бишкеке с января по май произошло семь аварий с участием велосипедистов. Пострадали семь человек. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По их данным, не все велосипедисты соблюдают Правила дорожного движения, ездят по обочине дороги или по велодорожкам. Некоторые выезжают на проезжую часть и препятствуют движению автомобилей.

Патрульная служба милиции призывает велосипедистов строго соблюдать правила и не нарушать ПДД. Профилактику среди них сотрудники УПСМ проводят регулярно.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193669/
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