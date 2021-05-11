С января в авариях в Бишкеке пострадали семь велосипедистов

В Бишкеке с января по май произошло семь аварий с участием велосипедистов. Пострадали семь человек. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По их данным, не все велосипедисты соблюдают Правила дорожного движения, ездят по обочине дороги или по велодорожкам. Некоторые выезжают на проезжую часть и препятствуют движению автомобилей.

Патрульная служба милиции призывает велосипедистов строго соблюдать правила и не нарушать ПДД. Профилактику среди них сотрудники УПСМ проводят регулярно.