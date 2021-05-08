В Кыргызстан пытались незаконно провезти снюс на 800 тысяч сомов

Пограничники Ала-Букинского отряда накануне задержали контрабанду. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

«В местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал автомашину Subaru-Forester под управлением 18-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался нелегально перевезти из Узбекистана в Кыргызстан 20 коробок табачных никотиновых подушечек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 800 тысяч сомов. Задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.