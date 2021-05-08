18:41
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Происшествия

В Кыргызстан пытались незаконно провезти снюс на 800 тысяч сомов

Пограничники Ала-Букинского отряда накануне задержали контрабанду. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ.

«В местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд задержал автомашину Subaru-Forester под управлением 18-летнего гражданина Кыргызстана, который пытался нелегально перевезти из Узбекистана в Кыргызстан 20 коробок табачных никотиновых подушечек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 800 тысяч сомов. Задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193394/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец пытался нелегально ввезти в страну капсулы для похудения
Ситуация на границе. Виновных должна найти комиссия, считает депутат
Ситуация на границе. В Баткене продолжается контрабанда ГСМ в Таджикистан
За два дня пограничники пресекли три факта провоза контрабанды через госграницу
В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей
Тонны мандаринов и 400 килограммов меди пытались незаконно завезти в Кыргызстан
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
В Кыргызстане стартовал пилотный проект «Школа без табака и никотина»
В Кыргызстан пытались ввезти контрабандную капусту и клубнику
В Таджикистан из Кыргызстана пытались незаконно вывезти крупный рогатый скот
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;ДТП погиб азербайджанский и&nbsp;кыргызстанский певец Аслан Гусейнов В ДТП погиб азербайджанский и кыргызстанский певец Аслан Гусейнов
После конфликта. В&nbsp;Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов После конфликта. В Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов
Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в&nbsp;больнице Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в больнице
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
18:28
Памятник воинам в Чолпон-Ате не отреставрировали ко Дню Победы Памятник воинам в Чолпон-Ате не отреставрировали ко Дню...
18:15
Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия
18:07
В Кыргызстан пытались незаконно провезти снюс на 800 тысяч сомов
18:03
В Бишкеке митингуют сторонники лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова
17:50
День Победы. В Минске почтили память Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева