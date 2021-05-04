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Происшествия

Мужчину осудили на 10 лет тюрьмы за наркотики. Адвокат назвал незаконным решение

Первомайский районный суд Бишкека необоснованно приговорил мужчину, обвиняемого в сбыте наркотиков, к 10 годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

По его словам, в декабре 2019 года милиция задержала другого фигуранта дела. Он пошел на сделку со следствием и дал показания на знакомого.

«У первого фигуранта обнаружили шесть килограммов наркотических средств. Спустя несколько дней после задержания А.К. дал показания на моего подзащитного. При этом А.К. приговорили к штрафу. Моего подзащитного судья Мирлан Термечиков осудил на 10 лет лишения свободы, хотя его просто оговорили. Д.Б. (имя изменено. — Прим. 24.kg) во время следствия обвинили в контрабанде наркотиков. Он якобы несколько раз ездил в Таджикистан, чтобы сбыть наркотические вещества. По обвинению в контрабанде его оправдали, а по факту сбыта и хранения наркотиков осудили на 10 лет лишения свободы. Я считаю, что такое решение необоснованное и незаконное», — сказал Майрамбек Жумабеков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192769/
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