В Бишкеке мошенник взял кредит в банке на чужое имя

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 39-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленник взял кредит в банке, предоставив чужие данные. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

«22 апреля в милицию обратился представитель одного из банков, расположенного в 7-м микрорайоне столицы. Он сообщил о мужчине, который осенью прошлого года, представившись чужим именем и предоставив документы, взял в отделении банка кредит на сумму в 100 тысяч сомов», — проинформировали в пресс-службе.

Фото пресс-службы Октябрьского РУВД Бишкека. Задержанный

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого удалось найти и задержать. Выяснилось, что он состоит на учете МВД как участник одной из ОПГ. Следствие проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.