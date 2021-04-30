В Бишкеке с поличным пойман торговавший наркотиками таксист

В столице задержан 56-летний таксист. По версии следствия, он продавал наркотики проживающим в Бишкеке иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

«Подозреваемый задержан при попытке незаконного сбыта наркотических средств. При обыске в доме задержанного обнаружены и изъяты вещества темно-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Из незаконного оборота изъято 115 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки наркотиков подозреваемый использовал машину, на которой в свободное время таксовал. Расследование продолжается.