22:50
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке с поличным пойман торговавший наркотиками таксист

В столице задержан 56-летний таксист. По версии следствия, он продавал наркотики проживающим в Бишкеке иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

«Подозреваемый задержан при попытке незаконного сбыта наркотических средств. При обыске в доме задержанного обнаружены и изъяты вещества темно-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Из незаконного оборота изъято 115 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для перевозки наркотиков подозреваемый использовал машину, на которой в свободное время таксовал. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192388/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане задержан участник международной наркогруппировки из Таджикистана
Больше 8 килограммов гашиша хотели передать заключенным одной из колоний
Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса
Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде
Почти 100 килограммов наркотиков изъяли с начала года таможенники
У кыргызстанца в машине нашли 5 килограммов гашиша
В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики
За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
Популярные новости
Таджикистан заявляет свои претензии на&nbsp;водные ресурсы Кыргызстана Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Инцидент на&nbsp;границе. В&nbsp;Кок-Таше горит несколько домов Инцидент на границе. В Кок-Таше горит несколько домов
Инцидент на&nbsp;границе. Таджикистан начал массированный обстрел Инцидент на границе. Таджикистан начал массированный обстрел
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
30 апреля, пятница
22:30
В Бишкеке с поличным пойман торговавший наркотиками таксист В Бишкеке с поличным пойман торговавший наркотиками так...
22:17
Ситуация на границе. Обстановка в селах Кок-Таш и Самаркандек стабилизировалась
22:09
Женщина помыла авто на берегу Иссык-Куля. Ее нашли и оштрафовали
21:54
Ситуация на границе. Совбез опроверг информацию о пленных кыргызстанцах
21:51
Ситуация на границе. Генералы Вооруженных сил готовы выехать в Баткен