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Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан заявил, что Кыргызстан пытается незаконно захватить пункт «Головной»

«Инцидент на участке водораспределительного пункта произошел в свете нарушения кыргызской стороной ранее достигнутых двусторонних соглашений с Таджикистаном, где соседней страной осуществляются попытки по незаконному захвату водораспределительного пункта «Головной», — говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ.

Кроме того, таджикская сторона сообщает, что 29 апреля в 13.05 на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфары вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух (Исфара), военнослужащие Кыргызстана открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Таджикистана.

«Согласно картам 1924-1927, а также 1989 годов, этот объект всецело принадлежит РТ и с 1968-го использовался для орошения и водоснабжения приграничных районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана», — уверены в РТ.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились четверо пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192086/
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