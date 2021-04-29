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Происшествия

Правозащитники и милиция помогли парню, пострадавшему в Бишкеке от грабителей

В Бишкеке правозащитники и милиционеры помогли 17-летнему подростку из Джалал-Абада, пострадавшему от грабителей. Об этом 24.kg сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

«Парень стал жертвой нападения и избиения со стороны неизвестных мужчин. Напавшие также забрали у подростка все документы и деньги, повредили ему руку. Он стоял в торговом центре и не знал, куда обратиться за помощью, так как плохо ориентируется в городе. К счастью, его заметила правозащитница Светлана Баштовенко и передала информацию о произошедшем мне», — рассказала Назгуль Турдубекова.

ОФ «Лига защитников прав ребенка»
Фото ОФ «Лига защитников прав ребенка»

Глава фонда сообщила о случившемся начальнику ИДН МВД Нуржан Адыловой, которая направила на место сотрудника ИДН Первомайского района. Параллельно информация была передана начальнику управления социального развития Бишкека Майрам Мамбетовой, которая разместила пострадавшего подростка в кризисный центр для детей, где ему оказали помощь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192023/
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