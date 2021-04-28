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Происшествия

В Бишкеке задержана мошенница, обещавшая найти организаторов финансовой пирамиды

В Бишкеке задержана 40-летняя подозреваемая в мошенничестве, которая обещала пострадавшим от финансовой пирамиды за деньги найти ее организаторов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«С заявлением в милицию обратилась потерпевшая, которая сообщила, что 13 июля прошлого года в ТРК «Дордой Моторс» некая женщина пообещала помочь ей в поиске организаторов финансовой пирамиды. Злоумышленница, заверив, что у нее есть связи в органах внутренних дел, взяла у жертвы 150 тысяч сомов, после чего скрылась», — сообщили подробности в УВД.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Задержанная

Подозреваемая найдена и задержана. Следствие проверяет ее на причастность к аналогичным преступлениям.

Тех, кто мог пострадать от преступных действий злоумышленницы, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 07790100923, 0550540750 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191910/
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