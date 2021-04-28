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Происшествия

Незаконная приватизация объектов. Прокуратура вернула два учреждения государству

Прокуратура Тонского района вернула в муниципальную собственность незаконно приватизированные социальные объекты. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

По ее данным, прокурорская проверка показала, что здание детского сада в селе Туура-Суу стоимостью 1 миллион 537 тысяч 919 сомов и столовую детсада в селе Кара-Суу за 1 миллион 177 тысяч 145 сомов приватизировали с нарушением законодательства.

Суд встал на сторону прокуратуры и признал недействительными вынесенные правоустанавливающие документы. На основании актов прокурорского реагирования соцобъекты приняли на баланс Торт-Кульского айыл окмоту.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191849/
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