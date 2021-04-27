Обещал привезти машину за $10 тысяч и пропал. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По ее данным, в январе в милицию обратился горожанин и рассказал, что 1 июня 2020 года некий мужчина пообещал привезти машину, взял $10 тысяч 500 и скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 51-летнего подозреваемого Т.Н. и водворили в ИВС. Сейчас устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам преступлений.