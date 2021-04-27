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Сюжет: Насилие над детьми

В Узгене подозреваемого в изнасиловании дочери отпустили домой

В Узгенском районе мужчину, подозреваемого в изнасиловании родной дочери, отпустили под обязательство о явке. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что сейчас милиция назначила повторную судебно-медицинскую и судебно-биологическую экспертизы. Заключение должны дать специалисты Оша.

В УВД Ошской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в настоящий момент изнасилование девочки не доказано.

«После того как экспертиза вынесет свое заключение, действиям мужчины будет дана юридическая оценка. Первая экспертиза показала, что девочка не была изнасилована», — сообщили редакции.

Напомним, в Узгенском районе 17-летняя девочка обвинила родного отца в изнасиловании. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Подозреваемый свою вину отрицает. Согласно заключению первой судмедэкспертизы, девственная плева потерпевшей не нарушена.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191732/
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