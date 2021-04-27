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Происшествия

В Нарыне задержан член ОПГ. Взял 2 миллиона сомов для закупки шерсти и пропал

Оперативники МВД задержали в Нарынской области 38-летнего подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия в марте 2019 года он под предлогом заготовки шерсти взял у бизнесмена 2 миллиона сомов, однако свои обязательства не выполнил. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Потерпевший обратился с заявлением в милицию. Сотрудникам 3-го управления СКМ МВД удалось найти подозреваемого на территории Нарынской области, задержать его и передать в следственную службу УВД Первомайского района Бишкека. Задержанный состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ», — проинформировали в пресс-службе.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД. Задержанный

Заведенное изначально по факту мошенничества дело переквалифицировано на 205-ю статью УК КР «Присвоение или растрата вверенного имущества». Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191722/
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