Кыргызстан передал Китаю подозреваемого в мошенничестве

Генеральной прокуратурой рассмотрен и удовлетворен запрос Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики о выдаче гражданина Китая Ян Янхуэя для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество в сфере экономики. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа страны.

«В феврале 2021 года фигурант международного розыска был задержан сотрудниками Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД совместно с сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД на территории Чуйской области», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что передача задержанного китайской стороне была поручена Государственной службе исполнения наказания при Министерстве юстиции КР. 23 апреля фигурант розыска был передан компетентным органам Китая на пограничном посту «Торугарт-автодорожный».