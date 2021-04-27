09:17
USD 84.80
EUR 102.60
RUB 1.13
Происшествия

Больше 8 килограммов гашиша хотели передать заключенным одной из колоний

Сотрудники СБНОН МВД пресекли канал снабжения заключенных наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«23 апреля оперативники СБНОН остановили в Бишкеке на улице Жамгырчинова автомашину BMW. При досмотре в салоне обнаружены и изъяты брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Всего 30 штук. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество — гашиш весом 8 килограммов 262 грамма», — проинформировали в пресс-службе.

По предварительной информации, наркотики принадлежат 37-летнему водителю, который намеревался сбыть их осужденным одной из колоний.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191611/
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Против очернения. Представители АУЦА призывают поддержать Эндрю Качинса
Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде
Почти 100 килограммов наркотиков изъяли с начала года таможенники
У кыргызстанца в машине нашли 5 килограммов гашиша
В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики
За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области
В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ
Популярные новости
Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и&nbsp;учителя Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и учителя
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
Похищение парней в&nbsp;Лейлеке. В&nbsp;УВД сообщили подробности возвращения Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения
Военные напали ночью. Похищенный в&nbsp;Лейлеке рассказал подробности Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности
Бизнес
Актуальные графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
27 апреля, вторник
09:16
Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан» Актуальные графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
09:11
В Бишкеке вандалы осквернили могилу панфиловца и художника Федора Стукошина
09:00
Родители оставили двухлетнего ребенка одного в квартире. Соседка вызвала МЧС
08:48
Депутат парламента предлагает поменять закон о СЭЗ и Налоговый кодекс
08:27
Предусмотреть скидки за парковку просят бишкекчане с инвалидностью
26 апреля, понедельник
23:39
Расплата за опоздание. В Японии создали приложение, списывающее деньги с карты
23:05
Спустились в поисках еды. Стаю сибирских горных козлов сфотографировал горожанин
22:42
В селах Иссык-Атинского района прокладывают водопровод за 56 миллионов сомов