Больше 8 килограммов гашиша хотели передать заключенным одной из колоний

Сотрудники СБНОН МВД пресекли канал снабжения заключенных наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«23 апреля оперативники СБНОН остановили в Бишкеке на улице Жамгырчинова автомашину BMW. При досмотре в салоне обнаружены и изъяты брикеты с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли. Всего 30 штук. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, обнаруженное и изъятое вещество — гашиш весом 8 килограммов 262 грамма», — проинформировали в пресс-службе.

По предварительной информации, наркотики принадлежат 37-летнему водителю, который намеревался сбыть их осужденным одной из колоний.