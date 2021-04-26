Двое каракольцев угнали у местного жителя автомашину «ВАЗ-2107»

В Караколе милиция по горячим следам раскрыла автоугон. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

«В ночь с 25 на 26 апреля в 00.35 в дежурную часть ОВД Каракола поступило сообщение от 23-летнего местного жителя о том, что неизвестные лица угнали его автомашину «ВАЗ-2107», припаркованную возле дома. По городу был введен план «Перехват», были выставлены милицейские посты и оповещены мобильные группы, несшие патрулирование на закрепленных маршрутах», — проинформировали в УВД.

Автоугонщики были замечены и задержаны милицией на одной из улиц города. Ими оказались местные жители, одному из которых 20 лет, а второму 22 года. Задержанные признались в преступлении. Ведется следствие.