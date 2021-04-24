13:49
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Происшествия

Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде

Президент АУЦА Эндрю Качинс проходит свидетелем по досудебному производству. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте по теме
В МВД не разглашают подробности допроса президента АУЦА

Уточняется, что Эндрю Качинс находится под подпиской о невыезде.

«В следственную службу МВД поступил материал из Таможенной службы о том, что 11 марта установлено, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка, отправленная из Дубая в Американский университет Центральной Азии на имя Эндрю Качинса. В сопроводительных документах указывалось, что посылка является документацией. Там оказались таблетки желтого и белого цветов, капсулы синего и красно-белого цвета упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты с указанием абонентского номера получателя», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что проверка таблеток и капсул показала, что, предварительно, они являются прекурсором и наркотическими средствами.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП, следственная служба МВД начала досудебное расследование по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Согласно выводу экспертизы, таблетки содержат в своем составе психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск по месту жительства, также проводился обыск автомашины Эндрю Качинса», — сообщили в МВД.

В ведомстве проинформировали, что сейчас на дополнительную экспертизу направляются все изъятые средства в виде таблеток и капсул.

Накануне Эндрю Качинса вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191415/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В МВД не разглашают подробности допроса президента АУЦА
Президента АУЦА Эндрю Качинса вызвали на допрос в милицию
Почти 100 килограммов наркотиков изъяли с начала года таможенники
У кыргызстанца в машине нашли 5 килограммов гашиша
В Кыргызстане выявили лабораторию, производившую синтетические наркотики
За сбыт наркотиков мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, а потом оправдали
В Новопокровке задержали двоих мужчин с наркотиками
В Бишкеке у диджея ночного клуба обнаружили наркотики. Он задержан
Двух мужчин с гашишем на 50 тысяч сомов задержали в Джалал-Абадской области
В Чуйской области пресекли поставку наркотиков. Задержали члена ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство В Бишкеке задержана ученая Гулзат Аалиева. Она пропагандировала тенгрианство
Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в&nbsp;Бишкеке Случай отравления иссык-кульским корнем зафиксирован в Бишкеке
Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и&nbsp;учителя Мать умершей ученицы требует уволить директора, медсестру школы и учителя
Коррупция в&nbsp;аэропорту. В&nbsp;Бишкеке задержана представитель турецкой компании Коррупция в аэропорту. В Бишкеке задержана представитель турецкой компании
Бизнес
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
24 апреля, суббота
13:47
В Лейлеке пропали мужчины. Власти Кыргызстана и Таджикистана ведут поиски В Лейлеке пропали мужчины. Власти Кыргызстана и Таджики...
13:46
Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде
13:26
Школьников Бишкека учат по брошюрам с некорректными сведениями о религиях
13:02
Во-первых, это красиво! В Бишкеке проходит чемпионат по фигурному катанию
12:51
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги