Глава АУЦА проходит свидетелем по делу о наркотиках. Он под подпиской о невыезде

Президент АУЦА Эндрю Качинс проходит свидетелем по досудебному производству. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что Эндрю Качинс находится под подпиской о невыезде.

«В следственную службу МВД поступил материал из Таможенной службы о том, что 11 марта установлено, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка, отправленная из Дубая в Американский университет Центральной Азии на имя Эндрю Качинса. В сопроводительных документах указывалось, что посылка является документацией. Там оказались таблетки желтого и белого цветов, капсулы синего и красно-белого цвета упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты с указанием абонентского номера получателя», — сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что проверка таблеток и капсул показала, что, предварительно, они являются прекурсором и наркотическими средствами.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП, следственная служба МВД начала досудебное расследование по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта». Согласно выводу экспертизы, таблетки содержат в своем составе психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск по месту жительства, также проводился обыск автомашины Эндрю Качинса», — сообщили в МВД.

В ведомстве проинформировали, что сейчас на дополнительную экспертизу направляются все изъятые средства в виде таблеток и капсул.

Накануне Эндрю Качинса вызвали на допрос. В следственной службе МВД он провел несколько часов.