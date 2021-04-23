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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Изнасилование 17-летней девочки в Узгене. В УВД сообщили подробности

Изнасилование 17-летней девочки в Узгенском районе не подтверждается. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ошской области.

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Уточняется, что ранее в милицию обратилась С.М. Она рассказала, что 19 апреля ее 17-летнюю племянницу изнасиловал родной отец. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование».

«Потерпевшую по делу допросили в присутствии законного представителя и сотрудников ОПСД. Она подтвердила факт надругательства над ней. Были назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый свою вину отрицает. Согласно заключению судмедэкспертизы, девственная плева потерпевшей не нарушена. Назначена повторная проверка. Для проведения всестороннего и объективного расследования девочке назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Мама девочки находится в России», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191250/
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