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Дело о госизмене. Сайт, с которым сотрудничал Марат Казакпаев, удалил его данные

Сайт «Гуров и партнеры. Центральная Азия», с которым сотрудничал Марат Казакпаев в качестве руководителя проектов, удалил страницу, где была размещена информация о политологе. Напомним, эксперт был задержан накануне сотрудниками ГКНБ по подозрению в государственной измене.

Однако кэш сохранил эту страницу. На ней размещена биография Марата Казакпаева, его фото, послужной список.

Уголовное дело в отношении Марата Казакпаева засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец — с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.

Известно, что эксперт не работал на госслужбе и, соответственно, не мог иметь доступа к гостайне или засекреченным документам. Пресс-центр ГКНБ пока недоступен для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190004/
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