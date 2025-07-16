Кыргызстанец осужден за госизмену. Он был агентом спецслужб другой страны

Выявлен, разоблачен и задержан агент спецслужбы иностранного государства, гражданин Кыргызстана И.С.С., 1986 года рождения, уроженец и житель города Джалал-Абада. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, И.С.С. в 2005 году был завербован иностранной спецслужбой и долгое время за денежное вознаграждение помогал наносить ущерб безопасности своей страны.

«По заданию иностранной разведки И.С.С. выводил отдельных граждан Кыргызстана на сопредельную территорию, где они подвергались необоснованным обвинениям в причастности к различным преступлениям. Следствием также установлено, что И.С.С. предоставлял сотрудникам иностранных спецслужб свое жилье в Джалал-Абаде для их конспиративных встреч. По заданию спецслужб он собирал и передавал данные о визитах в регион высших должностных лиц страны, в том числе сведения об их программе, маршрутах движения», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» УК КР.

Решением Джалал-Абадского городского суда И.С.С. признан виновным и приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.