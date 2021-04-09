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Происшествия

В департаменте дорожного хозяйства Минтранса выявили коррупцию

Установлена устойчивая коррупционная схема в департаменте дорожного хозяйства при Министерстве транспорта. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что в 2019 году департаментом через тендерную процедуру приобретен нефтепродукт дорожный битум для обеспечения дорожно-эксплуатационных учреждений необходимым сырьем для строительства и ремонта автомобильных дорог. Но значительную часть сырья руководители департамента продали частным компаниям. При этом в отчетных данных заведомо завышали объемы и стоимость затраченного сырья.

Из-за коррупционной схемы государству причинен ущерб на сумму свыше 49 миллионов сомов.

Накануне по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 (коррупция) Уголовного кодекса, задержан и водворен в СИЗО ГКНБ главный инженер регионального отдела автомобильных дорог Чуйской области. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189377/
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