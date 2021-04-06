В Таласе судебный исполнитель незаконно снял арест с имущества местного жителя

В Таласском районе судебный исполнитель незаконно снял арест с имущества местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

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По ее данным, Таласский районный суд в 2014 году признал виновным гражданина М. К. по статье 171 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР (в редакции от 1997-го).

Его освободили от наказания, потому что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Однако суд взыскал с него в пользу потерпевшего 531 тысячу 400 сомов.

В январе в подразделение службы судебных исполнителей (ПССИ) направили исполнительный лист о наложении ареста на имущество М. К. Затем его отправили в ПССИ Ленинского района Бишкека по месту фактического проживания должника.

«Несмотря на то что исполнительный лист по уголовному делу находился в производстве другого судебного исполнителя, судебный исполнитель ПССИ Таласского района А. Ш. незаконно направил в 2018 году в местный регистрационный орган письмо о снятии ареста с нескольких единиц недвижимого имущества М. К., находящегося в Таласском районе. В итоге одну единицу из арестованного имущества продали третьим лицам», — рассказали в ведомстве.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

По результатам следствия прокуратура Таласской области вручила уведомление о подозрении в совершении преступления старшему судебному исполнителю ПССИ Кара-Бууринского района А. Ш. по статье 320 УК КР. Дело направили в суд.