Смертельная авария из-за лошади в Казахстане. Погибли супруги и их внук

Смертельная авария произошла из-за лошади на дороге в Туркестанской области. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По их данным, 3 апреля примерно в 20.30 на трассе Самара — Шымкент житель Алматы на своей автомашине Tоyota Camry 50 врезался в лошадь, выбежавшую с левой стороны дороги. В результате аварии на месте происшествия погибли три человека: муж, жена и их несовершеннолетний внук.

Водителя иномарки, зятя погибшей пары, с полученными телесными повреждениями доставили в реанимацию городской больницы Шымкента.

Факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».