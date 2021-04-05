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Происшествия

Смертельная авария из-за лошади в Казахстане. Погибли супруги и их внук

Смертельная авария произошла из-за лошади на дороге в Туркестанской области. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

По их данным, 3 апреля примерно в 20.30 на трассе Самара — Шымкент житель Алматы на своей автомашине Tоyota Camry 50 врезался в лошадь, выбежавшую с левой стороны дороги. В результате аварии на месте происшествия погибли три человека: муж, жена и их несовершеннолетний внук.

Водителя иномарки, зятя погибшей пары, с полученными телесными повреждениями доставили в реанимацию городской больницы Шымкента.

Факт зарегистрировали в Ордабасинском РОП по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188848/
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