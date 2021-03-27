Орех под тополь и мандарины на полмиллиона. В Кыргызстане пресечена контрабанда

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Кия-автодорожный» пресекли незаконный провоз ценной породы древесины через государственную границу. Об этом сообщает ГПС.

Уточняется, что на КПП «Кызыл-Кия-автодорожный» прибыла грузовая автомашина DAF, направлявшаяся из Кыргызстана в Узбекистан. В документах на груз было указано: водитель — гражданин Кыргызской Республики — провозит древесину породы тополь.

Однако в ходе досмотра автомобиля пограничный наряд вместо тополя обнаружил ценную породу древесины — 14 кубометров ореха.

Пресечена контрабанда и в местности Сай Лейлекского района Баткенской области. При попытке незаконного пересечения госграницы задержали автомашину «Мерседес-Бенц Спринтер» под управлением 37-летнего гражданина Кыргызстана.

В ходе досмотра автомобиля пограничный наряд обнаружил 3 тонны пакистанских мандаринов.

Выяснилось, что контрабандный груз планировали отправить в Бишкек для дальнейшей реализации. При этом у водителя отсутствовали документы.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила около 500 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.