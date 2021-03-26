Переломов нет. Состояние выпавшей из окна двухлетней девочки стабильное

Факт падения девочки с шестого этажа в Бишкеке зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 139 «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

По ее данным, двухлетняя М.З. играла с другими детьми в комнате. «Ее старшая трехлетняя сестра забралась на диван, который находился рядом с подоконником, и открыла окно. Младшая полезла за ней и выпала», — сообщили в милиции.

По словам врачей, у ребенка нет переломов, сейчас ее обследуют в частной клинике. Состояние девочки стабильное.

Напомним, что вчера в Бишкеке с шестого этажа жилого дома по проспекту Чуй выпала двухлетняя девочка.